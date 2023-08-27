الأمن العام يضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى بأسيوط) هارب من تنفيذ عدد (1200) حُكم جزئى بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات و 4 شهور.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات ، وكفالات مالية.

وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (88) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 56 سنة ، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.