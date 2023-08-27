ضبط شخص حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على 21 قطعة سلاح نارى (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 15 فرد - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية).

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.