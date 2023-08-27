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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق هائل في الغابة الشجرية بمدينة طور سيناء..والدفاع المدني يحاول السيطرة

حريق هائل في الغابة الشجرية بمدينة طور سيناء .. والدفاع المدني يحاول السيطرة

حريق
حريق

اندلع حريق هائل اليوم الأحد، في الغابة الشجرية التي تقع على بعد 8 كيلو من مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.


ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.


وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل  في الغابة الشجرية بمدينة طور سيناء  وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإخماد الحريق. 


وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.
في السياق، انتقلت القيادات التنفيذية في مدينة طور سيناء إلى موقع البلاغ، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، وتحديد الأسباب وحصر الخسائر الناجمة عنه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.


كما تم الدفع بسيارات إطفاء ومعدات ثقيلة للسيطرة على الحريق بدعم من  مراكز الحماية المدنية مدينة شرم الشيخ.

حريق الغابة الشجرية بطور سيناء

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اندلاع حريق هائل الغابة الشجرية طور سيناء جنوب سيناء

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