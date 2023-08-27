إيناس صبحي: المصريين الأحرار من أوائل الأحزاب الداعمة للسيسي في الانتخابات الرئاسية

أكدت الدكتورة إيناس صبحى أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، أن حزب المصريين الأحرار من أوائل الاحزاب التى اعلنت تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لافتة الى أن الحزب الأن يستقبل العديد من طلبات الإنضمام اليه من اجل دعم الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسية مقبلة.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة

وقالت “صبحى” لـ"صدى البلد"، إن حزب المصريين الأحرار يرحب بكل المحبين والمشاركين فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة، لافتة الى أن الحزب يقوم بجهود كبيرة من اجل توعية المجتمع ورصد الشائعات ودحرها والمراة المصرية الاصيلة لا خوف عليها فهي قادرة على توعية من حولها والتميز بين الاكذوبة والمعلومة الصحيحة.

وتابعت الدكتورة إيناس صبحى قائلة:" لا أعتقد أن المراة المصرية تحتاج لإنتعاش للذاكرة فهي تعلم جيدا من لديه مصلحة فى عمار وإصلاح مصر ومن يرغب فى تدمير البلد وتفتيتها".

