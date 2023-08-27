اعرف الأماكن المحظور فيها تخفيف أحمال الكهرباء .. تفاصيل

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن الاماكن التي يحظر فيها تخفيف احمال الكهرباء وقطعها.

حيث شددت الوزرارة علي قيادات المحافظات عدم قطع الكهرباء في المستشفيات العامة والخاصة وبعض الجهات الحيوية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

بالإضافة إلى النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة والجهات الخدمية داخل النوادى التي تقدم خدمات للأعضاء المتواجدين في تلك النوادى.

وشددت الوزارة علي ضرورة إلتزام المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الإستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء.

و ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة .

وكذلك استخدام منظومات الإنارة الذكية من خلال التحكم في الفصل والتشغيل عن بعد ومتابعة أي أعطال وإجراء أعمال الصيانة الدورية .