بحضور صدى البلد.. الرئيس السيسي يشكر وسائل الإعلام على تغطية مشروع توشكى.. ويؤكد: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية خلال عام

مشروع توشكى.. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية له ؛ الشكر للوفد الإعلامي - الذي كان "صدى البلد" جزءًا منه - على ما قاموا به من جولة داخل مشروع توشكى ورصد ملحمة العمل الوطني الذي ينفذ في الجنوب.

مشروع توشكى

الرئيس السيسي أكد خلال مداخلته الهاتفية أن ما شاهدهُ الوفد الإعلامي في مشروع توشكى هو جزء صغير من ملحمة بناء تقام على أرض مصر.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تستهدف إضافة ٤ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر خلال عام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه يتم الآن الانتهاء من محطات رفع المياه وتوصيل الشبكات الكهربائية وأعمال الخرسانات المسلحة وتمهيد الأراضي في مشروع توشكى، لكي تدخل الخدمة قبل الموسم الزراعي الجديد في شهر أكتوبر.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن ما يحدث في مشروع توشكى هو ما يحدث في شرق العوينات والفرافرة وسيناء، مؤكدا على أن فرص الاستثمار متاحة للجميع في تلك الأراضي.

وبدوره قدم "صدى البلد" الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ورعايته لتلك الجولة الوطنية التاريخية.

صدى البلد

كما قدمت جميع وسائل الإعلام التي كانت في الجولة، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بنا وعلى كلامه التحفيزي والتشجيعي بعد يوم أقل ما يتم وصفه بأنه "يوم للتاريخ".

وأكد الوفد الإعلامي له أن "ملحمة توشكى" سوف نتناولها صحفيًا وإعلاميًا وإذاعيًا بكل صدق وعمل وحب واجتهاد، من أجل توضيح ملحمة شعب حوّل الصحارى الصفراء إلى جنان خضراء، أبطال قاموا بتعمير الأرض التي خلقها الله من أجل الخير والإنسانية.

وكان صدى البلد قام بجولة داخل مشروع توشكي لرصد ملحمة المصريين في استصلاح وزراعة 600 ألف فدان في قلب الصحراء جنوب الوادي.

وأكد رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية أن السر وراء إحياء العمل في منطقة توشكى مرة أخرى يكمن في "الإرادة السياسية"، بعد أن أُهمل المشروع منذ عام 2000 ولم يتم إنجاز المُستهدف منهُ منذ ذلك الوقت.

رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية أوضح أنه تلقى تكليفات رئاسية مباشرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحياء مشروع توشكى من جديد وإضافة مساحات كبيرة له.