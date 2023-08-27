عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة برتوكولات التعاون بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، صباح اليوم اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة برتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة.

حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى إلى جانب لفيف من قيادات ومديرى العموم بالمديرية.

وبحث الاجتماع خطط وآليات تفعيل البرتوكولات الموقعة مع الجامعة فى كافة التخصصات   من خلال خُطة إستراتيجية مُتكاملة تضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما ناقش المجتمعون سبل التنسيق  مع الجامعة فيما يخص برامج  التدريب بالتخصصات غير المتاحة بالصحة فضلاً عن الاشتراك في إعداد حلقات ذات طابع علمي وتطبيقي، ومؤتمرات، وورش عمل.

هذا وقد  شهد  وزيرا "التعليم العالي والبحث العلمي" و"الصحة والسكان"  الثلاثاء الماضى  توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين طب المنصورة ومديرية الشئون الصحية تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات العمل بالقطاع الصحي.

IMG-20230827-WA0010
IMG-20230827-WA0010
IMG-20230827-WA0010
IMG-20230827-WA0010
IMG-20230827-WA0010
IMG-20230827-WA0010
التعليم العالي والبحث العلمي المنصورة جامعة المنصورة منظومة الصحية وكيل صحة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

قرار قضائى عاجل بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنصورة يتابع حالة المصابين بحادث سوهاج عقب نقلهم للطوارئ

إيقاف وإزالة أعمال بناء قواعد خرسانية للتعدي على خط التنظيم بنبروه

المنصورة تحصل على أفضل جامعة ابتكارية بإقليم الدلتا في مسابقة MOSAIC 2023

المنصورة تحصد المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

صحة الدقهلية: سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي مدينة جمصة

محافظ الدقهلية: رفع 1250طن قمامة من الشوارع والميادين

مراقبة الأغذية بالدقهلية توصى بغلق 90 منشأة تعمل دون ترخيص

وفد من الطرق والكباري يتابع المشروعات القومية وشبكات الطرق بمحافظة الدقهلية

ترشيحاتنا

جنوب إفريقيا تكشف عن معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس

مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد زيزو بمقر النادي

الصين تحدث ثورة في الحرب بقاذفها الكهرومغناطيسي.. ما هي قدراته وتحدياته؟

الفضائح تضرب الزمالك| اختفاء عقد رعاية.. وإخفاء ملفات بمئذنة مسجد النادي| ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

السعودية.. 5 تنبيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين

بشروط روسيا.. مسئول أمريكي كبير يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ