انخفاض لأدني مستوي.. اليورو يتلقى ضربة قوية علي الساحة العالمية

ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن بيانات من “سويفت”، أن استخدام اليورو للتسويات الدولية انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في يوليو.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة المعاملات عبر الحدود التي تشمل ثاني أكثر العملات شعبية في العالم انخفضت إلى 24.4٪ الشهر الماضي، بانخفاض قدره 6.83 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

وارتفعت المدفوعات باستخدام الدولار الأمريكي إلى 46.4٪، بينما ارتفعت المعاملات عبر الحدود مع اليوان الصيني إلى أكثر من 3٪، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2022.

وتنمو حصة اليوان الصيني في التجارة العالمية بشكل مطرد بما يتماشى مع جهود بكين لتدويل استخدام عملتها.

ولا تزال سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) الأداة الرئيسية لمعالجة المدفوعات العالمية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة ظهرت أنظمة المراسلة البديلة بين البنوك.

وبدأت روسيا في تطوير نظام الدفع الوطني الخاص بها عندما استهدفت الولايات المتحدة البلاد بالعقوبات في عام 2014.