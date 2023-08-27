عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض لأدني مستوي.. اليورو يتلقى ضربة قوية علي الساحة العالمية

اليورو
اليورو

ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن بيانات من “سويفت”، أن استخدام اليورو للتسويات الدولية انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في يوليو.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة المعاملات عبر الحدود التي تشمل ثاني أكثر العملات شعبية في العالم انخفضت إلى 24.4٪ الشهر الماضي، بانخفاض قدره 6.83 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

وارتفعت المدفوعات باستخدام الدولار الأمريكي إلى 46.4٪، بينما ارتفعت المعاملات عبر الحدود مع اليوان الصيني إلى أكثر من 3٪، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2022.

وتنمو حصة اليوان الصيني في التجارة العالمية بشكل مطرد بما يتماشى مع جهود بكين لتدويل استخدام عملتها.

ولا تزال سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) الأداة الرئيسية لمعالجة المدفوعات العالمية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة ظهرت أنظمة المراسلة البديلة بين البنوك.

اليورو يتراجع والدولار يرتفع قبيل كلمة لرئيس الفيدرالي الأمريكي

اقتصادي: اليورو يمثل 32% من التجارة العالمية.. وأغلب الديون العالمية من الدولار

وبدأت روسيا في تطوير نظام الدفع الوطني الخاص بها عندما استهدفت الولايات المتحدة البلاد بالعقوبات في عام 2014.

اليورو الدولار الدولار الأمريكى اليوان الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

موضوعات متعلقة

اختراق أمني كبير لبيانات ضباط شرطة لندن.. تفاصيل صادمة

نقلة كبيرة للمملكة.. ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية |تفاصيل

هجوم روسي عنيف على أوكرانيا .. موسكو تعلن ضرب مطار في كييف

تصعيد حاد لـ روسيا على مقاطعات أوكرانيا

إيران تستعد لفتح سفارتها بدولة عربية جديدة

بعد انضمام مصر.. رد ساخر من لافروف على منتقدي مجموعة "بريكس"

تحذير خطير من الإمارات لـ كوريا الشمالية بشأن أنشطتها الاستفزازية

شكري يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية وأزمات النيجر وليبيا

ترشيحاتنا

أمور يجب على المرأة تجنبها في لبسها خلال فترة الحداد

المتهم بالتعدي على كلب بـ الساحل: بروضه خشيه إيذاء الماره

هبوط الدينار الكويتي ..أسعار العملات العربية في مصر بختام تعاملات اليوم

100 وجهة.. تفاصيل شركة الطيران السعودية الجديدة

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

جنون.. ذعر في فرنسا بسبب قرارات ماكرون بشأن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ