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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر .. تصوير 50 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقة رقم قومي في مدينة القصير

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر مبادرة مهمة تحت عنوان "بطاقتك حقوقك"، حيث تم تصوير 50 سيدة وفتاة بمقر السجل المدني بمدينة القصير بهدف استخراج بطاقة رقم قومي لهن. 

تأتي المبادرة كجزء من جهود المجلس لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع.

تعزيز دور المرأة:

تمثل المبادرة تطبيقًا عمليًا للمسئولية الاجتماعية للمجلس القومي للمرأة نحو تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع. تسعى المبادرة لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية.

 

بدعم من وزارة الداخلية:

كما تأتي المبادرة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للمرأة وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية وتحقيق حقوقها المشروعة.

الدكتور ياسر خليل يشرف على المبادرة:

تم تنفيذ المبادرة تحت إشراف الدكتور ياسر خليل، عضو المجلس القومي للمرأة في مدينة القصير. يأتي ذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم وتمكين النساء وضمان حصولهن على حقوقهن بشكل كامل.

تعد مبادرة "بطاقتك حقوقك" خطوة هامة نحو تمكين المرأة وتوفير الدعم اللازم لها في جميع جوانب حياتها. تعكس هذه الجهود التزام المجتمع بتحقيق المساواة وضمان حقوق الجميع.

 

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