مصرع رجل وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار بالقرب من مطعم وبار في لويزفيل في ولاية كنتاكي خلال وقت مبكر من اليوم الأحد، أدى إلى مصرع رجل وإصابة 5 آخرين بطلقات نارية.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وعثرت على رجل ميتا، حسبما قال الرائد في شرطة لويزفيل، شانون لودر، لوسائل الإعلام بالقرب من مكان الحادث. وتم نقل رجل آخر أصيب بطلق ناري إلى المستشفى وهو في حالة حرجة صباح الأحد.

ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح لم تكن مهددة للحياة وأصيب رجل آخر أثناء سقوطه. ولم تكن هناك اعتقالات في إطلاق النار.

وحث رائد الشرطة، شانون لودر، أي شخص لديه معلومات حول إطلاق النار على الاتصال بالشرطة.

ووقع إطلاق النار بالقرب من مطعم في الشارع الثالث بوسط المدينة. وتواصل الشرطة التحقيق صباح الأحد.