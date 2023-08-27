الساعة بمليون دولار.. قناة السويس تفتح كنزا جديدا لمصر.. ماذا يحدث؟

تواصل قناة السويس تحقيق إنجازات جديدة حيث تمكنت من تحقيق رقم تاريخي في إيرادات القناة، بلغ مليون دولار في الساعة الواحدة لأول مرة في تاريخ مصر.

وتسجل قناة السويس مليون دولار في الساعة كمجموع قيمة الإيرادات لأول مرة في التاريخ، وذلك بفضل سواعد أبنائها والعمل المستمر، محطمة كل التوقعات والأرقام القياسية السابقة.

قناة السويس

وكان قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن إيرادات قناة السويس بلغت 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهي الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغ عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام المالي الماضي 25837 سفينة.

وأضاف ربيع أن ضم شركة الرباط تحت مظلة الشركة القابضة لقناة السويس يمهد لطرح 20% منها في البورصة المصرية، مؤكداً أنه من غير الوارد خصخصة أي شئ في قناة السويس أو تأجيرها لمدة 99 سنة.

وأوضح أن تكلفة تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس بلغت 9 مليارات جنيه، مؤكدأ أن كل مشاريع الهيئة بالجنيه المصري وكلها من ميزانية الهيئة، كما يتم تحصيل الإيرادات من السفن بعملتي الدولار واليورو.

أكد الفريق ربيع أن إيرادات قناة السويس شهدت خلال السنوات الـ4 الماضية نقلة نوعية، على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها بداية من جائحة كورونا، مرورًا بأزمة الركود العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد على أن النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاجًا للتخطيط الإستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبنّي سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة، كان لها بالغ الأثر في جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

أهمية قناة السويس

من جانبه قال أحمد مغطي الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس تعد من أهم المصادر الدولارية للدولة، ومن المتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة خاصة مع التوسع في قناة السويس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المنطقة الاقتصادية لقناه السويس حققت طفرة كبيرة في إيرادات القناة، ويمكنها تحقيق إنجازات كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مع كثرة المشروعات حيث شاهدت المنطقة الاقتصادية لقناه السويس افتتاح مصنع كادي مصر الصيني في المنطقة السخنة المتكاملة بتمويل يبلغ 60 مليون دولار وهو أكبر مصنع في منطقه تيدا لإنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمستلزمات الطبية.

وتابع: هناك أيضا مشروع تدشين محطة الحاويات في منطقه شرق بورسعيد، ولم تعد قناة السويس مجرد ممر مائي بل أصبحت ممرا اقتصاديا هاما للدولة.

وأشار إلى أن اقتصاديات قناة السويس زادت من إيرادات القناة حطمت الأرقام المتوقعة من القناة حتى بلغت مليون دولار في الساعة الواحدة لأول مرة في التاريخ.

إيرادات قناة السويس

وكان أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية آخر أرقام معلنة حول إيرادات قناة السويس، قد كشفت تسجيلها ارتفاعا بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وقال فهمي إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة بنحو 20%.

وسجلت القناة أعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.

كانت إيرادات القناة قد ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك بزيادة 41.6%.، وسجلت إيرادات قناة السويس 802 مليون دولار في يناير 2023، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخها.

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن حصيلة عائدات مصر من قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، بلغت نحو 114.3 مليار دولار خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.

عدد السفن في قناة السويس

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء المصري، إلى أن إيرادات قناة السويس بلغت نحو 50.9 مليار دولار خلال الأعوام الـ10 الماضية، وأن عدد السفن العابرة للقناة بلغت 186.9 ألف سفينة خلال تلك الأعوام.

وسجلت قناة السويس أعلى إيرادات خلال عام 2021/ 2022، بقيمة سبعة مليارات دولار، وهو رقم قياسي، بنسبة ارتفاع قدرها 18.4 في المئة، مقارنة بالعام المالي السابق.

وأشارت البيانات، إلى أن إيرادات القناة بلغت 5.36 مليار دولار عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1 في المئة، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة انخفاض بلغت 4.5 في المئة، و4.9 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض تبلغ 3.4 في المئة، ثم ارتفعت إلى 5.7 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4 في المئة.

وسجلت الإيرادات نحو 5.7 مليار دولار عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4 في المئة، و5.8 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 1.3 في المئة، و5.9 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع تبلغ 1.8 في المئة.

وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 186.9 ألف سفينة خلال الـ10 أعوام الماضية، بواقع 16.6 ألف سفينة عام 2013، و17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3 في المئة، و17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع تبلغ اثنين في المئة، و16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 في المئة، و17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.3 في المئة، و18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6 في المئة، و18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.9 في المئة، و18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض تبلغ 0.3 في المئة، و20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9 في المئة، و24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع تبلغ 19.2 في المئة.