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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر تحصد 28 ميدالية في بطولة العالم للكونغ فو للأساليب التقليدية بالصين

صدى البلد

حصد المنتخب الوطنى للووشو كونغ فو 28 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها التاسعة 2023 التي أقيمت في الصين خلال الفترة من 23 حتى 27 أغسطس بمشاركة أكثر من 100 دولة.
وفاز المنتخب الوطنى بـ 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية وقدموا أداء جيدا في البطولة التي شهدت أداء قويا بين الدول المتنافسة.

وجاءت نتائج البعثة المصرية كالتالي: عمر عماد شحاتة 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وعمار محمد إبراهيم 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وملك محمد منتصر ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية، جون سعد أمون 2 ميدالية ذهبية وميدالية برونزية، وأدم أيمن على 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية، ويوسف أسامة عبد الحليم 2 ميدالية ذهبية وميدالية برونزية.

وحصد نصر إبراهيم سالم 2 ميدالية ذهبية وميدالية برونزية وهشام نبيل عبدالنبي ميدالية ذهبية و2 ميدالية برونزية ومصطفى مصطفى عميش ميدالية ذهبية وزياد أحمد سامي ميدالية ذهبية و2 ميدالية برونزية، ومحمد العجمي عبدالله ميدالية ذهبية وميدالية برونزية.

كما حصد محمود أحمد عبدالله ميدالية ذهبية وميدالية برونزية وأحمد فتح الله لاشين ميدالية ذهبية وعبدالله وائل مصطفى ميدالية ذهبية وملك ابراهيم أبو المعاطي ميدالية ذهبية وكارمن عادل رشاد ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية ومحمد إبراهيم مختار ميدالية ذهبية وميدالية فضية وإيلى شريف مجدي 2 ميدالية برونزية والعقيد الكيلاني فاروق ميدالية ذهبية وميدالية فضية.

وشهدت المنافسات عروض جماعية للاعبين يحصد فيها المجموعة على ميدالية ذهبية، كما يحصل كل لاعب على ميدالية ذهبية ولكن يتم احتساب ميدالية ذهبية واحدة للمجموعة ككل وذلك ضمن شروط منافسات بطولة العالم للأساليب التقليدية.

وضمت قائمة المنتخب الوطنى للووشو كونغ فو هشام نبيل عبدالنبي، عمار محمد ابراهيم، عمر عماد شحاتة، ملك محمد عمر منتصر، چون سعد أمون مرقص، عبدالله وائل مصطفى، مصطفى عباس، محمد العجمي عبدالله، محمود أحمد عبدالله، كارمن عادل رشاد، ملك إبراهيم أبو المعاطي، محمد أحمد فتح الله، محمد إبراهيم محمد مختار، يوسف أسامة عبد الحليم، زياد احمد سامي، أدم أيمن مرسي، إيلي شريف مجدي، رانسي أحمد ذكي.

وتواجد كابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو مشرفا عاما على بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها التاسعة بتكليف من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وضمت بعثة المنتخب المصري المشارك في بطولة العالم العقيد الكيلاني فاروق الكيلاني رئيسا للبعثة والدكتور أحمد عبد العزيز إداري، فيما يضم الجهاز الفني كابتن عمرو محي علي المدير الفني للمنتخب وكابتن عبدالله سيد عبد القادر المدرب العام وكابتن نصر سالم إبراهيم مدرب أساليب تقليدي وكابتن محمد متولي دياب مدرب.

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