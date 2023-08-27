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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. مذيع أمريكي شهير يطلب إجراء مقابلة مع بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قالت مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة روسيا سيجودنيا الإعلامية وقناة “آر تي” التلفزيونية، إن المذيع الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، طلب إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضافت سيمونيان، “طلب كارلسون من الصحفيين الروس نقل رغبته إلى الرئيس بوتين”، موضحة أنه سيكون من الرائع تنظيم مثل هذه المقابلة.

وتابعت: “كارلسون، يطلب إجراء مقابلة مع فلاديمير بوتين.. إذا سمع شخص ما فجأة وأبلغ الرئيس، فسيكون ذلك رائعًا".

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ويعرف كارلسون بهجومه المستمر على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث دعا في إحدى تصريحاته الأخيرة إلى إجراء تحقيق مع نجل الزعيم الأمريكي، هانتر بايدن، المتهم بتورطه في مخططات فساد في أوكرانيا.

بوتين الرئيس الروسى سيمونيان تاكر كارلسون

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