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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا وقَّع بوتين أمرا بـ«إلزام مقاتلي فاجنر» بنطق قسم الولاء للدولة الروسية؟

بوتين
بوتين

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الليلة الماضية، مقاتلي فاجنر، بالتوقيع على قسم الولاء للدولة الروسية؛ وذلك بعد تحطم طائرة زعيمهم، يفجيني بريجوزين، ما أسفر عن مقتله، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

ووقع بوتين المرسوم الذي يدخل التغيير بأثر فوري أمس بعد أن قال الكرملين إن التلميحات الغربية بأن بريجوزين قُتل بناء على أوامر منه هي "كذبة مطلقة". 

ورفض الكرملين تأكيد وفاته بشكل نهائي، مشيرًا إلى ضرورة انتظار نتائج الاختبار.

وكان قرار بوتين بشأن “القسم إلزامي لموظفي فاجنر وغيرهم من المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص”، بمثابة خطوة واضحة لإخضاع هذه الجماعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة، حسبما ذكرت “رويترز”.

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ويلزم المرسوم، المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، أي شخص يقوم بعمل لصالح الجيش أو يدعم ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، بأداء يمين الولاء الرسمي لروسيا.

وبحسب ما جاء في صحيفة “موسكو تايمز”، يجب على المقاتلين، التعهد "بالولاء للاتحاد الروسي... واتباع أوامر قادتهم ورؤسائهم بدقة، والوفاء بالتزاماتهم بضمير حي".

وُصِف المرسوم بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن صياغة القسم سطرًا يتعهد فيه من يؤدونه باتباع أوامر القادة وكبار القادة بدقة.

الجماعات الرئيس بوتين القطاع الخاص الكرملين صحيفة الجارديان

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