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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليل يفسر كيف يمكن لنتائج تحقيق طائرة قائد قوات فانجر كشف المتهمين

بريجوزين
بريجوزين

أوضح شون بيل المحلل العسكري لشبكة  سكاي نيوز بريطانية، الشكل الذي يجب أن يبدو عليه التحقيق في تحطم طائرة يفجيني بريجوزين، وكذلك كيف يمكن للسلطات الروسية التعامل مع القضية.

وأوضح أن "[فريق التحقيق] عادة ما يغلق المنطقة ويفحص المنطقة من الناحية الجنائية، ويلتقط الكثير من الصور".

تابع "ثم يقومون بجمع كل قطع الحطام في مكان الحادث و[إعادة تجميع] الطائرة في حظيرة طائرات في مكان ما".

أضاف "يُظهر [القيام بذلك] بوضوح شديد ما إذا كان هناك انفجار داخل الطائرة، مما قاد إلى تدمير شكل الجزء الداخلي أو الخارج. هذا جزء مهم في [تحديد] ما إذا كان صاروخًا أم قنبلة بداخل الطائرة" .

ولا يقوم المحققون عادةً بمشاركة المعلومات خلال هذه العملية حتى يتم نشر التقرير النهائي، وفقًا لبيل، لكن السلطات الروسية تمثل استثناءً إلى حد ما لكل هذا، كما أوضح.

وقال: "بالطبع، هذه هي روسيا، فمن يدري كيف ستبدو هذه العملية في الواقع".

يمكن للمحققين مشاركة المعلومات قريبًا، أو عدم مشاركتها على الإطلاق، ولكن إذا صدقت الشائعات وأمر الكرملين بعملية القتل، فمن المتوقع أن تنشر السلطات نتائج محددة مسبقًا لتلبية رغبات الحكومة بشكل مناسب.

 

استثناء السلطات الروسية المعلومات بريجوزين

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