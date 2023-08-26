هل مات بريجوزين فعلا .. جثته لم تظهر بعد والتحقيق لايزال جاريا

لا يوجد حتى الآن تأكيد مطلق على وفاة زعيم مجموعة المرتزقة يفجيني بريجوزين، بعد أن لاحظت سلطات الطيران اسمه في بيان الطائرة التي تحطمت في وقت سابق، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وتم انتشال 10 جثث من مكان الحادث، وفقا للمسؤولين، وتخضع الجثث "للفحص الجيني".

وفيما يتعلق بالطائرة نفسها، قالت السلطات إنها انتشلت الصندوقين الأسودين للرحلة من مكان الحادث، وهو ما من شأنه أن يساعدها في رسم صورة للحظات الأخيرة للطائرة.

وقال جو بايدن، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تقوم بتحليل كل ما هو متاح لها في محاولة "للتعرف بدقة" على كيفية إسقاط الطائرة.

ونظرًا لدرجة الغموض التي تحيط بهذا الحدث، فمن الطبيعي أن تستمر التكهنات وتظهر نظريات تشير إلى أن يجغيني بريجوزين لا يزال على قيد الحياة بالفعل.

وتقول وزارة الدفاع البريطانية إنه "من المحتمل جدًا" أن يكون زعيم المرتزقة قد مات، لكنها لاحظت عدم وجود أدلة قاطعة.

يعتقد معظم الخبراء أن بريجوزين كان على متن الطائرة، ولكن حتى يتم إصدار شيء أكثر تحديدًا (ربما من "الفحوصات الجينية")، لا يمكن تأكيد ذلك بشكل قاطع.

وفيما يتعلق بالتورط، نفى الكرملين الاقتراحات القائلة بأن فلاديمير بوتين أو أي شخص مقرب من نظامه كان متورطاً عن بعد في إسقاط الطائرة، مع استمرار التكهنات حول اعتبار الوفاة اغتيالاً محتملاً.

وسبق وقال خبير أمني ودفاعي، قال إنه "واثق" من تورط فلاديمير بوتين، وأنه تم استخدام عبوة ناسفة لإسقاط الطائرة.

كما تم ربط رئيس المخابرات الروسية اللواء أندريه أفريانوف بالوفاة، حسبما نقلت التقارير عن مسؤولين في المخابرات البريطانية والأوكرانية.

يقود اللواء أفريانوف الوحدة 29155 التابعة للمخابرات العسكرية الروسية، والتي ارتبطت بعدد من محاولات الاغتيال، بما في ذلك تسميم ألكسندر ليتفينينكو الناجح على الأراضي البريطانية.

وظهرت العديد نن اللقطات التي تظهر قوات فاجنر وهي تتوعد بالانتقام، وتضع الزهور على نصب تذكاري بعد وفاة زعيمهم.