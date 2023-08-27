عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بدراسة متطلبات الأسواق السياحية بالخارج لتنشيط القطاع

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، وذلك استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة.

وأكمل القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد ان تكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، سيكون له دور كبير في دعم إيرادات القطاع مشيرا إلى ان العالم في تغير دائم وبالتالي مواكبة هذا التغير وتلبية احتياجاته تكون نتائجه ايجابية.

وأوضح عضو مجلس النواب ان الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لإنعاش القطاع السياحي من جديد وتنميته، مطالبا بضرورة دراسة مصر متطلبات الأسواق السياحية الخارجية ومعرفة احتياجاتها خاصة بعد التأثير الذي طرأ على العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد عضو البرلمان على مواصلة الجهود الهادفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد، مؤكدا ايضا ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية الاخرى والتي أصبحت ضرورة حتمية خلال الوقت الراهن لاستقطاب الجميع الجنسيات.

عضو مجلس النواب النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع السياحة السياحة المشروعات السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

بدون مؤهل وبالبطاقة.. وظائف خالية بـ 3 محافظات |قدم الآن

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

سر الغرفة الخاصة.. حكاية طبيب النساء وممارسة الحرام في روض الفرج

ترشيحاتنا

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

استجابة لمطالبنا| اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس تحفز الاستثمار

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

بعد ظهور سمكة الشمس في البحر الأحمر.. "علوم البحار" : تفضل الصعود للسطح ببعض الأوقات .. فيديو

قبل الإنتاج .. الحكومة تمنح أصحاب أفكار المشروعات الصناعية الأرباح مقدما

أسعار سيارات شيري في السوق المصري .. تبدأ من 450 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

مش بسبب البخل.. حكاية فتاة ثرية تثير الجدل بأرتدائها ملابس مستعملة

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ