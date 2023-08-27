برلماني يطالب بدراسة متطلبات الأسواق السياحية بالخارج لتنشيط القطاع

أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، وذلك استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة.

وأكمل القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد ان تكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، سيكون له دور كبير في دعم إيرادات القطاع مشيرا إلى ان العالم في تغير دائم وبالتالي مواكبة هذا التغير وتلبية احتياجاته تكون نتائجه ايجابية.

وأوضح عضو مجلس النواب ان الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لإنعاش القطاع السياحي من جديد وتنميته، مطالبا بضرورة دراسة مصر متطلبات الأسواق السياحية الخارجية ومعرفة احتياجاتها خاصة بعد التأثير الذي طرأ على العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد عضو البرلمان على مواصلة الجهود الهادفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد، مؤكدا ايضا ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية الاخرى والتي أصبحت ضرورة حتمية خلال الوقت الراهن لاستقطاب الجميع الجنسيات.