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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميداليتان جديدتان لمنتخب رفع الأثقال الباراليمبي ببطولة العالم بدبي

منتخب مصر لرفع الأثقال
منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي

توجت فاطمة محروس لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي بالميدالية الفضية لوزن 61 كجم.

كما توج زميلها بالمنتخب طه عادل بالميدالية البرونزية لمجموع وزن 54 كجم ، في إطار منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري. 

واحتل طه عادل المركز الخامس في وزن 54 كجم قبل أن يحرز برونزية مجموع الرافعات.
وارتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 13 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات ، 5 فضيات ، و 5 برونزيات.

وعلى صعيد الرواد توجت مصر بـ 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و برونزية واحدة .
ويشارك منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة : 

8 لاعبات هن : أميمة عمر وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 61 كجم، و صفاء حسن وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم.

و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

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