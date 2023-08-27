لأول مرة.. عاصمة أوروبية تحظر استخدام الدراجات الكهربائية

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بأنه اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، سيتم حظر استخدام الدراجات الهوائية الكهربائية في باريس.

وأوضحت إذاعة “RTBF”، "لقد التزمت باريس بالفعل بعدم تجديد العقود... وهكذا، تصبح المدينة الفرنسية أول عاصمة أوروبية تحظر استخدام هذه المركبات ذات العجلتين".

وتم اتخاذ هذا القرار بناء على نتائج مسح أجراه مكتب العمدة، حيث صوت 89٪ من المستجيبين من أصل 103.084 باريسيا شاركوا في التصويت لصالح الحظر.

والأهم من ذلك، أن المواطنين غير راضين عن القيادة غير الآمنة وحقيقة أن الدراجات الهوائية الكهربائية غالبا ما تترك في الأماكن الخطأ.