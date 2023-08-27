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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنون.. ذعر في فرنسا بسبب قرارات ماكرون بشأن أوكرانيا

فرنسا
فرنسا

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يدعم نظام كييف على حساب مصالح مواطنيه.

وكتب فيليبو، عبر منصة “إكس”، "لقد تم التضحية ببلدنا وشبابنا للجنون الأيديولوجي! كفى!".

وأوضح أن “باريس تتجاهل احتياجات المواطنين العاديين بما في ذلك هذا العام، هناك نقص في السكن للطلاب في البلاد”.

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وأضاف أنه “في الوقت نفسه، يواصل ماكرون تقديم حزم مساعدات ضخمة للرئيس فولوديمير زيلينسكي”.

وتحدث فيليبو مرارًا وتكرارًا ضد رعاية كييف واتهم السياسيين الغربيين بالتحريض على الحرب.

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