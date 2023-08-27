عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنمية المواهب.. مسابقة فنية للرسم الفوري للشباب في كفر الشيخ| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الفنية في الرسم الفوري بمركز شباب الخادمية، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" وتقديم البرامج الفنية والإبداعية التي تعمل على تنمية الحس الفني لدى النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ ووزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي يشاركون في افتتاح «أيادي مصر»

رواد تحيا مصر.. مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ|صور

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج والفعاليات الفنية تسهم في تنمية المواهب الإبداعية وتشكيل عقول النشء وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية المواهب الإبداعية والرياضية للنشء، منوهاً عن انطلاق النسخة الرابعة من المشروع القومي أولمبياد الطفل المصري، محاكاة دورة الألعاب الأولمبية، تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية تنمية الرياضية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تقام المسابقات الفنية للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، بسيدي غازي متابعة مصطفى عامر مدير الإدارة وفريق عمل المركز.

IMG-20230827-WA0032
IMG-20230827-WA0032
IMG-20230827-WA0031
IMG-20230827-WA0031
IMG-20230827-WA0028
IMG-20230827-WA0028
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ شرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ ووزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي يشاركون في افتتاح «أيادي مصر»

جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة فى تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2023

تعليم كفر الشيخ: 69 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية في كفر الشيخ

لمدة 4 مواسم .. غزل المحلة يضم شيكو محارب صانع ألعاب كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بدسوق وقلين

رواد تحيا مصر.. مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ|صور

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة وإزالة التعديات بالمدن والقرى .. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تحذر 3 مناطق من طقس الغد

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

أفضل هاتف من سامسونج لمحدودي الدخل.. بمواصفات جبارة

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. أسباب فشل توشكي لمدة 20 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ