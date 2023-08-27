لتنمية المواهب.. مسابقة فنية للرسم الفوري للشباب في كفر الشيخ| صور

نظمت إدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الفنية في الرسم الفوري بمركز شباب الخادمية، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" وتقديم البرامج الفنية والإبداعية التي تعمل على تنمية الحس الفني لدى النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج والفعاليات الفنية تسهم في تنمية المواهب الإبداعية وتشكيل عقول النشء وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية المواهب الإبداعية والرياضية للنشء، منوهاً عن انطلاق النسخة الرابعة من المشروع القومي أولمبياد الطفل المصري، محاكاة دورة الألعاب الأولمبية، تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية تنمية الرياضية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تقام المسابقات الفنية للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، بسيدي غازي متابعة مصطفى عامر مدير الإدارة وفريق عمل المركز.

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