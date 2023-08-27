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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تحقق في جريمة بعد اكتشاف «بقايا بشرية» على أحد الطرق

العثور على بقايا
العثور على بقايا جثة بشرية

بدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا في جريمة قتل بعد اكتشاف بقايا بشرية على طريق منحدر في بورنماوث.

تم العثور على البقايا 'الجزئية' من قبل أحد المواطنين، بالقرب من "متنور ستيب زيج زاج"، قبالة بوسكومب اوفركليف درايف في دورست، يوم السبت.

وتناشد شرطة دورست، بإمدادها بأي معلومات حول ظروف الوفاة التي يتعاملون معها على أنها مشبوهة.

وقال متحدث باسم القوة الأمنية: “بدأ المحققون تحقيقًا في جريمة قتل بعد اكتشاف بقايا بشرية جزئية في بوسكومب.

وتلقت شرطة دورست تقريرًا في الساعة 1.10 ظهرًا يوم السبت 26 أغسطس 2023 بعد اكتشاف أحد أفراد الجمهور لبقايا بشرية جزئية مشتبه بها في المنطقة 

وحضر الضباط وتم فرض طوق أمني أثناء إجراء التحقيقات. وبعد ذلك تم فتح تحقيق من قبل فريق التحقيق في الجرائم الكبرى (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وقال المحقق المفتش نيل ثيرد: “نحن نتعامل مع هذا على أنه تحقيق في جريمة قتل وتستمر تحقيقاتنا لتحديد هوية المتوفى والظروف المحيطة بوفاته”.

وأضاف 'أنا أناشد أي شخص لديه أي معلومات بخصوص هذا الأمر، أو الذي رأى أي نشاط مشبوه حول المنطقة  ذاتها في الأيام الأخيرة، أن يبلغ الشرطة.

وأضاف: 'لا يزال الطوق مفروضًا في مكان الحادث لحين إجراء المزيد من التحقيقات التفصيلية، وأود أن أشكر أفراد الجمهور على صبرهم وتفهمهم أثناء فرض الطوق'.

وتابع 'سيستمر تواجد الشرطة بشكل متزايد في المنطقة المجاورة ويمكن لأفراد الجمهور الاتصال بالضباط لإبداء أي معلومات أو مخاوف.'

التحقيق في الجرائم الشرطة البريطانية بقايا بشرية

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