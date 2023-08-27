علماء الآثار في بيرو يكتشفون مقبرة عمرها 3000 عام

اكتشف علماء الآثار في شمال بيرو، مقبرة عمرها 3000 عام، يعتقدون أنها ربما كانت لتكريم زعيم ديني من النخبة، في الدولة الواقعة في منطقة الأنديز، منذ حوالي ثلاثة آلاف عام.

أُطلق عليه لقب 'كاهن باكوبامبا' في إشارة إلى المنطقة الأثرية المرتفعة حيث تم العثور على القبر، ودُفن الكاهن تحت ست طبقات من الرماد الممزوج بالأرض السوداء، مع أوعية خزفية مزخرفة وأختام تشير إلى طقوس طلاء الجسم القديمة المستخدمة للأشخاص من النخبة. وقالت وزارة الثقافة في بيرو في بيان يوم السبت.

كما تم العثور على ختمين على طول الحواف العلوية للمقبرة، أحدهما ذو وجه مجسم يتجه نحو الشرق والآخر بتصميم جاكوار باتجاه الغرب.

وقال قائد المشروع يوجي سيكي إن الحجم الكبير للمقبرة، التي يبلغ قطرها حوالي مترين (2.2 ياردة) وعمقها متر واحد، كان 'غريبًا للغاية'، كما كان وضع الجثة مستلقيًا ووجهه لأسفل مع تمديد نصف جسده وأسفله. عبرت القدمين.

وأضاف أنه تم العثور على الجثة أيضًا مع عظمة على شكل توبو، وهو دبوس كبير يستخدمه هنود الأنديز الأمريكيين لحمل العباءات والعباءات، والتي كان من الممكن أن تستخدم لحمل بطانية المرأة.

وقال سيكي: 'على الرغم من أن هذا الشخص رجل، إلا أن الارتباطات غريبة للغاية'. 'أعتقد أن هذا كان قائدا في عصره.'

وقالت الوزارة إن مشروع باكوبامبا الأثري يعمل في المنطقة منذ عام 2005، مضيفة أن الطبقات الصخرية تشير إلى أن الكاهن، الذي كان من المفترض أن يدفن حوالي عام 1200 قبل الميلاد، كان أقدم بنحو خمسة قرون من مقابر 'سيدة باكوبامبا' و تم اكتشاف 'كهنة الثعبان جاكوار باكوبامبا' في عامي 2009 و 2015 على التوالي.

ومع ذلك، يُعتقد أن اكتشاف 'كاهن بوتوتو' العام الماضي أقدم.