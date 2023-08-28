تصرفات الصين مؤسفه.. بيان عاجل من اليابان بشأن تصريف محطة فوكوشيما النووية

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، اليوم الأثنين، إن كثرة المضايقات الصينية بشأن إطلاق مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية أمر مؤسف للغاية، وفقا لوكالة رويترز.

وبدأت اليابان في إطلاق الدفعة الأولى من المياه المعالجة التي كانت تستخدم في تبريد المفاعلات المعطلة في محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية، في بث مباشر من المحطة، نفذته شركة طوكيو للطاقة الكهربائية.

وأظهرت القياسات أن المياه المعالجة تم تخفيفها بشكل صحيح بمياه البحر وأن محتويات التريتيوم فيها أقل بكثير من معايير السلامة المعتمدة من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع والحكومة اليابانية.

وسيتم تصريف المياه النقية عبر نفق في قاع البحر على بعد حوالي كيلومتر واحد من الشاطئ، ويتيح النفق تصريف المياه بمعدل 460 طنًا يوميًا، كما سيتم تخفيف كل طن من مياه فوكوشيما بـ 1200 طن من مياه البحر النقية.

وبحسب الخطة، سيتم تصريف إجمالي 7800 طن من المياه المعالجة على مدار 17 يومًا.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الصينية، تصرف اليابان بشأن المياه الملوثة في محطة فوكوشيما.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أنها تعارض وتدين بشدة تصرف اليابان بشأن المياه النووية الملوثة في فوكوشيما.

وأضافت الخارجية الصينية أن تصريف اليابان لمياه محطة فوكوشيما مسألة تتعلق بالسلامة النووية وتأثيرها عابر للحدود.