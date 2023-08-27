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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تكشف نتيجة الاختبارات بعد تصريف المياه المشعة من فوكوشيما

محطة فوكوشيما
محطة فوكوشيما

أعلنت اليابان، اليوم الأحد، أن النشاط الإشعاعي في مياه البحر قرب محطة فوكوشيما أقل من أن يمكن اكتشافه.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة البيئة اليابانية، اليوم الأحد، إن اختبارات مياه البحر قرب محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان لم ترصد أي نشاط إشعاعي وذلك بعد أيام من بدء السلطات تصريف المياه المعالجة في البحر والمستخدمة لتبريد المفاعلات المتضررة.

وبدأت اليابان في تصريف المياه من محطة فوكوشيما المحطمة إلى المحيط الهادئ يوم الخميس، مما أثار احتجاجات في اليابان والدول المجاورة، وخاصة الصين، التي حظرت واردات المنتجات المائية من اليابان.

وتقول اليابان ومنظمات علمية إن المياه أصبحت آمنة بعد ترشيحها لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين.

ونظرًا لصعوبة فصل التريتيوم عن الماء، يتم تخفيف مياه فوكوشيما حتى تنخفض مستويات التريتيوم إلى ما دون الحدود التنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن اختبارات الوزارة للعينات من 11 نقطة بالقرب من المحطة أظهرت تركيزات التريتيوم أقل من الحد الأدنى 7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر، مضيفة أنه "لن يكون له أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة".

وقال وزير البيئة، أكيهيرو نيشيمورا، في بيان إن المراقبة ستتم "بمستوى عال من الموضوعية والشفافية والموثوقية" لمنع التأثيرات السلبية على سمعة اليابان.

وقال مسؤول إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات كل أسبوع للأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل.

وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية إن اختبارات الأسماك القريبة من المصنع لم تظهر أي خلل.  ولم يجد اختبارها يوم السبت أي مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.

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