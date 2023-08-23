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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر

محطة فوكوشيما للطاقة
محطة فوكوشيما للطاقة النووية

قالت السفارة اليابانية في روسيا، اليوم الأربعاء، إن اليابان وعدت بضمان التصريف الآمن للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما 1 للطاقة النووية في البحر، وستوقف العملية إذا ارتفع مستوى الإشعاع.

وأضافت السفارة اليابانية في بيان لها: "ستواصل اليابان اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتصريف الآمن للمياه في البحر حتى بعد بدء العملية وستوقفها على الفور إذا كان ذلك يؤثر على صحة الناس والبيئة". 

وتابعت: "إذا تم تجاوز التركيز القياسي للعناصر المشعة أو حدث شيء من هذا القبيل، فإن اليابان ستتصرف وفقًا لذلك، بما في ذلك التخلي عن عملية تصريف المياه أو إيقافها".

ووفقا لبيان السفارة اليابانية، فإنه منذ بدء عملية تصريف المياه من محطة فوكوشيما 1 للطاقة النووية، واصلت طوكيو مراقبة العملية بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة مجالات وهم المياه المعالجة في محطة فوكوشيما 1 النووية والخزان والوضع الحقيقي والمنطقة البحرية المجاورة.

وشددت السفارة أيضًا على أن نتائج المراقبة التي أجرتها الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية "ستُعلن محليًا ودوليًا".

وأضافت السفارة في بيانها: "ستستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المشاركة في العملية واتخاذ موقف مستقل، كما ستواصل الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية بذل كل الجهود لضمان التصريف الآمن للمياه مع الوجود الدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك كل المراقبة الممكنة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد دعت في وقت سابق الجانب الياباني إلى تبادل المعلومات حول العملية مع جميع الدول المهتمة، بما في ذلك إمكانية أخذ عينات دقيقة من موقع التفريغ.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت سابق، إن تصريف المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات في المحطة سيبدأ في 24 أغسطس المقبل، ما لم تكن هناك أي عقبات على صعيد الأحوال الجوية أو البحر. 

وفقا لوكالة أنباء كيودو، في السنة المالية 2023 (التي تنتهي في 31 مارس 2024) سيتم إطلاق ما يصل إلى 31.2 طن متري من مياه الصرف الصحي في المحيط. سيكون التركيز الإجمالي للتريتيوم فيه حوالي 5 تريليون بيكريل.

تعليق عاجل من روسيا على تصريف اليابان مياه محطة فوكوشيما النووية بالبحر

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