الصين تستدعي السفير الياباني على خلفية تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، نقلا عن وزارة الخارجية الصينية، استدعاء السفير الياباني في بكين على خلفية تصريف مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، إن قرار السلطات اليابانية بتصريف المياه من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية الطارئة في البحر هو خطأ، وستضطر الصين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

واضاف وانغ في مؤتمر صحفي: تصر الصين بقوة على أنه يتعين على اليابان تصحيح هذا القرار الخاطئ والتخلي عن خطتها لتصريف المياه المشعة في البحر"، مضيفا أن "الجانب الصيني سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية وحماية سلامة الأغذية والصحة العامة" وفقا لما نشرته وكالة تاس الروسية.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن المحيط ملك للبشرية جمعاء قائلا: هذا عمل أناني للغاية وغير مسؤول من الجانب الياباني مشيرًا إلى أن بكين أعربت بالفعل عن موقفها الصارم لطوكيو بشأن هذه المسألة.

وأعلنت اليابان أنها ستبدأ في تصريف أكثر من مليون طن متري من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة في 24 أغسطس.

وذكرت وكالة "يونهاب"، أن القرار يأتي بعد أن أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافقة النهائية على التفريغ الشهر الماضي، قائلة: إن خطة الإطلاق اليابانية تفي بالمعايير الدولية.