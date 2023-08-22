التحذير الاخير.. الصين توجه كلمة أخيرة لليابان قبل تصريف مياه فوكوشيما

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن قرار السلطات اليابانية بتصريف المياه من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية الطارئة في البحر هو خطأ، وستضطر الصين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

واضاف وانغ في مؤتمر صحفي: تصر الصين بقوة على أنه يتعين على اليابان تصحيح هذا القرار الخاطئ والتخلي عن خطتها لتصريف المياه المشعة في البحر"، مضيفا أن "الجانب الصيني سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية وحماية سلامة الأغذية والصحة العامة" وفقا لما نشرته وكالة تاس الروسية.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن المحيط ملك للبشرية جمعاء قائلا: هذا عمل أناني للغاية وغير مسؤول من الجانب الياباني مشيرًا إلى أن بكين أعربت بالفعل عن موقفها الصارم لطوكيو بشأن هذه المسألة.

وقال وانغ ون بين: إذا كانت هذه المياه المشعة آمنة، فلا داعي لإلقائها في البحر وإذا كانت غير آمنة، فلا داعي لتصريفها". ووفقا له فإن الحكومة اليابانية ترتكب "تصرفا خاطئا وغير عقلاني وغير ضروري".



وكما ذكرت قناة NHK التلفزيونية في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، فإن الحكومة اليابانية في المراحل النهائية للموافقة على يوم 24 أغسطس موعدًا لبدء تصريف المياه المعالجة بالإشعاع من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط.

ووقع حادث فوكوشيما دايتشي في عام 2011 بعد أن أدى تسونامي هائل إلى تدمير أنظمة الطاقة والتبريد في المحطة. ونتيجة لذلك، ذاب الوقود النووي في مفاعلات ثلاث وحدات فضطر لإطلاق كمية كبيرة من المواد المشعة، مما أدى إلى تلويث المنطقة المحيطة.