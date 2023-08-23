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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل من روسيا على تصريف اليابان مياه محطة فوكوشيما النووية بالبحر

محطة فوكوشيما
محطة فوكوشيما

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يتعين على اليابان أن تسمح للدول المهتمة بأخذ عينات من مياه الصرف الصحي من محطة فوكوشيما 1 للطاقة النووية حيث سيتم تصريفها في المحيط.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء،: "يجب على اليابان أن تزود الدول المعنية بجميع المعلومات الضرورية، بما في ذلك فرصة أخذ عينات من المكان الذي سيتم صرف المياه فيه"، لافته إلى أنه تم القبض مراراً وتكراراً على مشغل محطة الطاقة اليابانية وهو يقدم معلومات غير ذات صلة.

وأعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية التابعة لليابان، عن بدء العمل للتحضير لتصريف المياه المعالجة من المنشأة النووية المعطلة في البحر. 

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فإن عملية تصريف المياه ستبدأ غدا، 24 من أغسطس. 

وفي وقت سابق، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً أقرت فيه بأن خطط اليابان كانت متوافقة مع المعايير الدولية. 

كما أكد رئيس الوكالة رافائيل جروسي خلال رحلته إلى اليابان أن الهيئة التنظيمية تعتبر أن تصريف المياه له تأثير طفيف على السكان المحليين والبيئة، وقد تم إنشاء مكتب للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر محطة الطاقة النووية لمراقبة العملية.

وأكدت شركة تيبكو أن محتوى التريتيوم في الماء قد وصل إلى واحد على أربعين من الحد الأدنى المسموح به للمعايير التي حددتها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع وحكومة اليابان، وسُبع المستوى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية لـ يشرب الماء. 

ورغم ذلك، أثارت خطط طوكيو مخاوف عدد من الدول، أبرزها روسيا والصين.

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