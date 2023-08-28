مواجهة مباشرة.. القوات الروسية تدمر أسلحة حلف الناتو في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، إن القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية دمروا مدفع FH-70 من صنع حلف الناتو ومركبة مدرعة ومقاتلات أوكرانية في منطقة كراسني ليمان.

وأوضحت الدفاع الروسية وفقا لوكالة تاس الروسية: "دمرت المدفعية الروسية مدفع 155 ملم من طراز FH-70 التابع لحلف شمال الأطلسي في منطقة كراسني ليمان".

وأضافت الوزارة: " كما دمرت كتيبة طائرات بدون طيار"، لافتة إلى أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف الأوكرانية، وأصابت مدفعيتنا مركبة مدرعة ومجموعة من القوات الأوكرانية في الغابة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تعديل دقة إطلاق النار في الوقت الحقيقي، وهذا جعل من الممكن تدمير الأصول المتنقلة للعدو مثل المدافع في أسرع وقت ممكن بأقل كمية من الذخيرة.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في إقليم خيرسون، أن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر أوكراني من طراز D-30 وقذيفة هاون عيار 120 ملم في منطقة خيرسون خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث في بيان له: "في اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية الروسية أضرارًا بالعدو باستخدام القوة النارية، حيث تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30، كما قتل 3 جنود أوكران وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

وتابع: "كما تم تجمير مدفع هاون عيار 120 ملم مع ذخيرة، وقتل على أثره 3 جنود أوكرانيين وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".