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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرة بدون طيار.. القوات الروسية تحبط هجوما خطيرا على العاصمة موسكو

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي

قال سيرجي سوبيانين، عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو في منطقة ليوبيرتسي القريبة من إقليم موسكو، لافتا إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

 

وأضاف سوبيانين عبر حسابة على تيليجرام: "دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية اليوم طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو في منطقة ليوبيرتسي. في الوقت الحالي، لم تقع إصابات ولا دمار. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية منذ قليل، إن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة منشآت روسية بطائرتين بدون طيار في وقت مبكر من الصباح، وتم تدمير الطائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية فوق منطقة بريانسك.

 

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في وقت مبكر من الصباح، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بـ طائرات بدون طيار على منشآت روسية".

 

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه تم تدمير طائرتين بدون طيار بواسطة قوات الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بريانسك.

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