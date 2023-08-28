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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرات بدون طيار.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرة في منطقة بريانسك

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، إن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة منشآت روسية بطائرتين بدون طيار في وقت مبكر من الصباح، وتم تدمير الطائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية فوق منطقة بريانسك.

 

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في وقت مبكر من الصباح، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بـ طائرات بدون طيار على منشآت روسية". 

 

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه تم تدمير طائرتين بدون طيار بواسطة قوات الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بريانسك.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية صدت 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، مما أدى إلى مصرع أكثر من 280 جنديًا أوكرانيا.

 

وأوضح كوناشينكوف: "في منطقة دونيتسك نجحت وحدات من مجموعة القتال الجنوبية، بدعم من الطيران العسكري وطيران الجيش، في صد 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كراسنوجوروفكا، وبيرفومايسكوي، وفيسيلوي، ومايوركس، وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

 

وأضاف أنه بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة خلال اليوم الماضي أكثر من 280 جنديًا قتلوا أو جرحوا، و6 ناقلات مشاة قتالية، ومدرعتان قتاليتان، وسيارتان، ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 ، وطائرة D-20، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

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