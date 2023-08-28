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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موسى مصطفى موسى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ومصر بحاجة لاستمرار السيسي

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب اتخذ قرارا بالإجماع على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب يرى أن استمرار السيسي ضروري لاستكمال إنجازاته، وأن مصلحة الدولة تتطلب استمراره.


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، أن حزب الغد سيكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات، وسيكون هناك حملات ينظمها الحزب للرد على الشائعات والادعاءات التي يروجها المأجورين وأعداء الوطن.


وأشار إلى أن حزب الغد يبحث عن الاستقرار والهدوء حتى نتمكن من مواجهة التحديات، وتحقيق هذا الاستقرار سيكون باستمرار الرئيس السيسي، متابعا: "مشاكل مصر هتتحل في وجود الرئيس السيسي".


وأكد موسى مصطفى موسى، أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن السيسي مصر تحتاجه وأنه سيكون داعم له في الانتخابات.


وتابع: سننظم مؤتمرات كاملة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، وحملة إعلامية مهمة جدا للحديث عن إنجازات الرئيس والرد على المشككين".

 

الوضع الاقتصادي الحالي


ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يجب أن يعرف الشعب المصري أن العالم كله يمر بنفس التحدي، وأن مصر لديها من الآليات ما يمكنها من تجاوز الأزمة.


وشدد على أن مصر في وضع أفضل من دول أوروبية كبيرة، والشعب يجب أن يتسلح بالأمل في تجاوز الأزمة.

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