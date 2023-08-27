موسى مصطفى: نطالب الرئيس السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة لاستكمال المسيرة

أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى اليوم أن حزب الغد لن يشارك بمرشح فى انتخابات الرئاسة القادمة.

وأكد حزب الغد فى بيان صحفى له أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد فى انتخابات الرئاسة القادمة ،مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على دعم ترشيح الرئيس السيسى والمشاركة فى حملة تأييده بكل السبل والاليات المتاحة.

وطالب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ، الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية، والمضى بالبلاد قدما فى هذه الظروف الصعبة.

كما طالب رئيس الغد كل الأحزاب والقوى الوطنية بضرورة دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ومساندته والتصدى للهجمه المغرضة والشرسة التى تستهدف التشكيك فى الإنجازات الضخمة التى نجح الرئيس فى انجازها خلال السنوات السابقه بكل همة وقدرة ودراية وتمكن واحتراف واخرها نجاحه فى انضمام مصر إلى تجمع بريكس الدولى الكبير ، وقرار المجموعة ضم مصر من بين 40 دولة اكدت رغبتها فى ذلك واكثر من 20 دولة تقدمت رسميا للمجموعة بطلبات وهو مايكشف عن شهادة دولية لها وزنها فى حق الرئيس.



و أكد "مصطفى" على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا للبلاد وعلى أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية المنجزات التى تمت وضرورة استكمال اهداف المرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيو 2013.