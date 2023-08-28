حاميها حراميها.. المتهم بسرقة ورشة ملابس: كنت محتاج الفلوس وعارف مكانها

أدلى المتهم بسرقة نصف مليون جنيه من ورشة ملابس يعمل بها بدائرة قسم شرطة الخصوص، باعترافاته خلال تحقيقات المباحث الجنائية، قائلا إنه كان يعمل بورشة الملابس منذ فترة ويعلم مكان الخزينة.



وأضاف المتهم أنه قبل الواقعة بيوم شاهد صاحب ورشة الملابس وهو يضع فيها الأموال، ففكر فى سرقتها، وتسلق إلى الورشة ليلا وقام بسرقة الفلوس وأخفاها في منزل أحد أقاربه.



وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من صاحب محل ملابس بدائرة القسم يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة حديدية بالورشة خاصته.



وتم تشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بالورشة ومقيم بمحافظة أسيوط.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.