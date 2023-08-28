عبير فؤاد : لولا وجود أبراج الميزان لما رأينا عدالة بين البشر

أكدت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أن عيوب برج الميزان تتمثل في التردد،والمثالية الزائدة خاصة في الشراء والارتباط للوصول لأفضل مستوى وجودة في الأشياء.

وأضافت عبير فؤاد خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إلى أن برجي الميزان والدلو من أكثر الأبراج التي تشهد نجاحا في العلاقات العاطفية، أكثر من علاقة الصداقة أو أي علاقة أخرى.

لم تكن أبراج الميزان على الأرض لما رأينا عدالة بين البشر

ولفتت خبيرة الأبراج إلى، أن العلاقة بين أبراج الأسد والحوت، والميزان والدلو، والجدي والجوزاء، من أكثر الأبراج التي تشهد نجاحا في العلاقات.

وتابعت: «برج الميزان بيقف جنب أي حد مظلوم ويساعده؛ لأنه يحب العدالة في كل شيء، وأكثر ما يضايقهم هو الظلم».

واستكملت خبيرة الأبراج، قائلة:" خبيرة أبراج عالمية تقول لو لم تكن أبراج الميزان على الأرض لما رأينا عدالة بين البشر"