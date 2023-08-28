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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فى ناس بتبوظ الجوازة عشان البرج بتاعهم.. نصائح عبير فؤاد للمقبلين على الزواج

عبير فؤاد
عبير فؤاد

قدمت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، نصائح مهمة للمقبلين على الزواج وأبرز الأبراج المتوافقة مع بعضها.

وأضافت عبير فؤاد خلال استضافتها مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، ، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،أن هناك أشخاصا يرفضون الارتباط والزواج لمجرد عدم توافق الأبراج.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى ضرورة وجود التفاهم بين المقبلين على الزواج حتى تنجح العلاقة،متابعة: «لو فهمنا بعض هنعرف نعيش مع بعض، حتى لو كانت الأبراج غير متوافقة».

أبرز الأبراج المتوافقة والناجحة في العلاقات العاطفية


وأوضحت عبير فؤاد، أبرز الأبراج المتوافقة في العلاقات العاطفية، قائلة :"إن برج الجدي يتوافق مع الحوت والأسد مع الجوزاء والميزان مع الدلو، مردفة أن توافق تلك الأبراج ليس شرطا للنجاح في العلاقات الأخرى كأصدقاء على سبيل المثال.

 

الزواج عبير فؤاد الأبراج المتوافقة برج الجدي الجوزاء

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