نشر الغسيل يكتب نهاية طالبة من الدور الثالث في الخصوص

لقيت طالبة مصرعها اثر سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الثالث بعقار بمنطقة عزبة علام دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظ القليوبية وذلك أثناء قيامها بنشر الملابس بالشرفة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وطلبت استدعاء أهلية المتوفاة وشهود الواقعة لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد سقوط فتاة من شرفة شقتهم بالطابق السابع بعقار بمنطقة عزبة علام دائرة القيم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "ملك ع ح"، 16 سنة طالبة من شرفة شقتهم بالطابق السابع بعقار بمنطقة عزبة علام دائرة القسم، ما أسفر عن إصابتها بنزيف بالمخ وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك أثناء قيامها بنشر الغسيل بشرفة الشقة، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.