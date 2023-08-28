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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدمر صاروخ كروز أوكراني فوق البحر الأسود

صاروخ صورة أرشيفية
صاروخ صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير صاروخ كروز أوكراني فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الاثنين، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، كتب سيرجي أكسيونوف، رئيس المنطقة المعين من قبل روسيا، على تطبيق "تيليجرام"، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم المنضمة إلى روسيا.

وأضاف أن إحدى الطائرات بدون طيار سقطت في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، والأخرى تحطمت في الغرب.

وزارة الدفاع الروسية صاروخ كروز أوكراني البحر الأسود شبه جزيرة القرم الدفاعات الجوية الروسية الدفاع الروسية

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