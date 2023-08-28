برلمانى: زراعة التبغ في مصر خطوة مهمة لحل أزمة الاستيراد

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يؤيد ويشجع فكرة زراعة نبات التبغ فى مصر، وذلك لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، فى حال توفر المواد والبيئة المناسبة للزراعته فى مصر.

وأشار "نظير" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، إلى أن زراعة التبغ فى مصر خطوة مهمة لحل أزمة الاستيراد من العديد من المنتجات، كالمواد الخام وقطع الغيار، والتي تعمل على توفير العملة الصعبة وتزويد العمالة وتقليل البطالة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه مع الإلتزام بالخطوات الجادة التى تعمل على تقليل الإستيراد، بالإضافة إلى دخول مصر مجموعة بريكس، سوف نعمل على عدل الميزان التجارى للدولة.

وأشار إلى أن الحلول البديلة فى أزمة إرتفاع الأسعار، هو النظر إلى المحتكرين فى الأسواق، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة متابعة هؤلاء المحتكرين والقيام بالإجراءات اللازمة معهم.

ويناشد "نظير" الشعب المصرى بمنع التدخين حفاظا على صحتهم، موضحا أنه عند تجربتهم للدخين ومنعه لمدة 6 أشهر، سيقومون بملاحظة الفرق فى صحتهم، مضيفا إلى أن هذا يؤدى إلى تقليل الإستيراد والمحافظة على صحة الأجيال القادمة.