مصرع 4 أشخاص في هجمات روسية على أنحاء أوكرانيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم صاروخي روسي ليلاً على أوكرانيا، كما لقى رابع حتفه في قصف صباح اليوم الاثنين.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا مصرعهم خلال الليل كانوا عمالاً في منشأة صناعية تعرضت للقصف في منطقة بولتافا الوسطى.

وفي الوقت نفسه، قال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون، إن امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا قُتلت في قصف على قرية سادوف في حوالي الساعة 10:40 صباحًا اليوم الاثنين.

وبشكل منفصل، قال الجيش الأوكراني إن منطقة كريفي ريه في وسط أوكرانيا تعرضت لهجوم صاروخي.

وقالت السلطات المحلية إن عدة منازل خاصة تضررت، لكنها لم تعلن عن وقوع إصابات.