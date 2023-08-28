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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

صدى البلد

أصبحت ضفيرة الشعر، موضة كبيرة خلال الموسم بين العديد من الفنانات والنجمات.

ومن النجمات اللواتي تألقن بضفيرة الشعر، الفنانة ياسمين صبري، رانيا يوسف، غادة عبد الرازق، ودرة.

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ياسمين صبري

تألقت ياسمين صبري، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأبيض، واختارت تسريحة الضفيرة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت.

رانيا يوسف

أطلت رانيا يوسف، بفستان موف لافت ذا تصميم أنيق ليكشف عن جمالها، واختارت تسريحه الضفيرة لشعرها الأسود الطويل لتكشف جمال إطلالتها.

غادة عبد الرازق 

تألقت غادة عبد الرازق، مرتديه قميص أنيق باللون الأبيض ليتناسب مع ظهورها، واختارت أيضا تسريحه الضفيرة الطويلة لشعرها الطويل.

درة

ارتدت درة، فستان طويل باللون الابيض يتناسب مع ظهورها وجمالها، واختارت أيضا تسريحه الضفيرة لتتناسب مع جمالها.

الضفيرة غادة عبد الرازق رانيا يوسف درة تألقت ياسمين

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