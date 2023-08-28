البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 260ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر3 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5ر2 مليار جنيه.



وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 37ر0 في المائة ليبلغ مستوى 84ر18584 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 36ر0 في المائة ليبلغ مستوى 48ر3754 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 22ر0 في المائة ليبلغ مستوى 56ر5517 نقطة.