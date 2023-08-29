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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

4 اختصاصات لـ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وفقا للقانون

محال تجارية
محال تجارية

تضمن قانون تنظيم المحال العامة ، عدة اختصاصات للجنة العليا الخاصة بإصدار تراخيص المحال التجارية .


في هذا الصدد، نص القانون فى المادة 5 منه على  اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة، إذ نصت على: "تختص اللجنة بالآتي:
 

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

قانون تنظيم المحال العامة المحال العامة تراخيص المحال التجارية تراخيص اللجنة العليا للتراخيص المحال العام

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