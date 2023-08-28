برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بتكثيف جهود تطوير الصناعة.. وتؤكد: تدعم الاقتصاد الوطني

أشادت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية، قائلة: الصناعة هي قاطرة التنمية وهي العمود الفقري لتقدم الدولة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن الصناعة تعتبر محورا أساسيا للنمو الاقتصادي كما أنها عنصر رئيسي لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الدولة تعمل دعم الصناعة بشتى الطرق على توفير كافة عناصر الدعم للقطاع الصناعي وتذليل العقبات مع المصنعين، لما له من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة التصدير.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها تمضي بخطى ثابتة في الصناعة، موضحة أن الحكومة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية كان لديها رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشادت النائبة صبورة السيد، بتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، خاصة من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، فضلا عن تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية.