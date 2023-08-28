إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت هنا الزاهد، مرتدية جيب انيقة ولافتة باللونين الأبيض والازرق، ونسقت معه توب قصيرا باللون الازرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

واختارت الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة وسهلة لتكشف عن جمالها.

وإليكم صور هنا الزاهد…