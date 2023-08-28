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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شواطئ دبي التي لا تنام أبدًا.. نموذج للتأقلم مع تغير المناخ

صدى البلد

في درجة حرارة 90، مع نسبة رطوبة 79 بالمائة، في دبي - مدينة ناطحات السحاب المتلألئة والموانئ المزدحمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن وجود شواطئ ليلية تشعر المقيمين في المدينة بالسعادة، وفقا لما وصفوه لنيويورك تايمز.

 

قالت أحد المقيمين الأجانب في المدينة لنيويورك تايمز: "لم أر هذا في أي مكان آخر". "إنها فريدة جدًا". 

 

في منتصف الليل أو حتى الساعة الرابعة صباحًا في أي يوم، يكون الشاطئ في أم سقيم، وهو حي راقي على ساحل دبي، مزدحمًا. وهي المفضلة من بين العديد من المواقع التي صنفتها بلدية دبي على أنها شواطئ ليلية، حيث يُسمح بالسباحة على مدار 24 ساعة يوميًا وتضيء الأضواء الكاشفة المياه.

 

كشف تقرير النيويورك تايمز أن جداول العمل الليلية، أصبحت واحدة من العديد من التكيفات الثقافية مع الحرارة الشديدة التي يمكن أن تنتشر يومًا ما إلى أماكن مثل لوس أنجلوس وميامي حيث يقلب تغير المناخ الحياة في جميع أنحاء العالم. تعد الإمارات، التي تستضيف محادثات COP28 لهذا العام بشأن تغير المناخ، أيضًا واحدة من أكثر الأماكن عرضة للخطر مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

قال مامادوتو مومو، 32 عاماً، وهو منقذ سنغالي يعمل على الشاطئ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً: دبي في الليل جميلة جداً، حتى الساعة 6 صباحًا.

 

الحرارة الشديدة في دبي ليست بالضرورة سبب إنشاء الشواطئ الليلية. وفي مقطع فيديو ترويجي أنيق، قالت البلدية إن الحكومة أنشأتها لأنه "في مدينة نابضة بالحياة، حتى الشواطئ" "لا تنام أبدًا". وقد وصفها المسؤولون على نطاق واسع بأنها مبادرة لتحسين نوعية الحياة في المدينة.

 

يعود بعض رواد الشاطئ إلى منازلهم بعد بضع ساعات، لكن الكثير منهم يبقون طوال الليل. تقوم مجموعة من الأصدقاء بركل كرة قدم حولها. ضحك رجل وهو يلتقط صورا لصديق مدفون في الرمال، انكسرت الحرارة أخيرًا. انطلقت تلاوة صلاة الفجر بهدوء من مسجد قريب، وفي مكان ما قريب. أشرقت الشمس، وللحظة وجيزة، اختلط الأشخاص الذين استيقظوا عند الفجر مع أولئك الذين سهروا طوال الليل، مستمتعين بأروع ساعة في النهار علي شواطئ دبي. 

دبي شواطئ ليلية إرتفاع درجات حرارة قمة كوب 28

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