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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بروتوكول تعاون بين الاتحاد السكندري ونادي زينيت الروسي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

وقع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى بروتوكول تعاون مشترك مع نادى زينيت الروسى يتضمن كافة أوجه التعاون بين الناديين الكبيرين.

 

ويُعد نادى زينيت الروسى أحد أكبر الأندية الروسية حيث تأسس عام 1925 و سبق له التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي و السوبر الأوروبي.


ومن خلال المباحثات التي بدأت بين مجلس إدارة الناديين و الرغبة فى إجراء تعاون مشترك بين الناديين الساحليين، حيث يقع نادى زينيت في مدينة سانت بطرسبرغ الساحلية، وتم التواصل والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن العديد من الملفات الهامة لأوجه التعاون و من ضمنها تطوير فرق براعم و أكاديميات كرة القدم بالنادى، والتحضير لإقامة مباراة بين الفريق الأول لكلا الناديين و سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من كافة التفاصيل و الترتيبات الخاصة بهذه المباراة.

ويضمن أيضا  دعوة عدد من المدربين و الإداريين من فرق كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للتواجد بنادى زينيت للمعايشة و التعرف على أحدث نظم التدريب و الإدارة الرياضية و إعداد الفرق.

 

وناقش الناديان بعض الملفات و التي تتضمن مقترحات لتعظيم سُبل تنمية المواد الخاصة بالنادى، وتزويد فرق السيدات الذى يُأسسه نادى الاتحاد السكندرى بالخبرات اللازمة من نادى زينيت.


وستكون أولى خطوات تفعيل هذا البروتوكول إقامة مباراة و دية بين فريق الشباب بالناديين يوم الجمعة 8 سبتمبر القادم بملعب نادى الاتحاد السكندرى بسموحة ( بدون جمهور ) بالتنسيق مع  عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم و رئيس فرع الإسكندرية ، حيث يتزامن موعد هذه المباراة الودية مع أحتفالات فرع الإسكندرية لكرة القدم بمئويته .

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