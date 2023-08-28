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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن أعمال القافلة السكانية.. خدمات طبية لأكثر من 240 مواطنا بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية المؤسسة القديمة التابعة لقرية مؤسسة البستان وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 245 حالة بمختلف التخصصات( 75 من الأطفال و 80 باطنة و 25 أمراض النساء) ، كما تم إجراء تحاليل لعدد 35 حالة و تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة.

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كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج ورش 900 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

وتم توفير سيارة اسطوانات الغاز بسعر المستودع.

وخلال القافلة تمت التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البحيرة تنظيم قافلة سكانية شاملة قافلة سكانية شاملة محافظة البحيرة مراكز تجميع الألبان

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