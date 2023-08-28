خبير تكنولوجيا معلومات: هناك تأثير سياسي قوي على التكنولوجيا

قال الدكتور عبد الكريم فواز خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركات التكنولوجيا في أوروبا أمامها فرصة لتثبت مدى التزامها بالقوانين الأوروبية لحماية التكنولوجيا، وهي ضوابط معنوية في الأساس تعكس الثقة المتبادلة.

خبير: يوجد تأثير سياسي قوي للتكنولوجيا

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشق العقابي في القانون يستهدف في الأساس الصرامة في التطبيق وليس الإضرار.

ولفت إلى وجود تأثير سياسي قوي على التكنولوجيا، فجميع التطبيقات والمواقع تجمع كل المعلومات الممكنة على المستخدمين وتمد بها الحكومات، وهنا تبرز المخاوف الحقيقية لدى الدول والأفراد.

